屏東東港籍漁船「穩鵬號」2019年2月，在印度洋海域發生海上喋血，菲律賓籍大副Paul Aurelio疑因船員管教問題，與其他外籍漁工發生嚴重口角，持漁刀砍殺同船菲籍及印尼籍船員，造成8死、2重傷，屏東地院8日審結，依殺人罪一審判刑無期徒刑、褫奪公權終身，執行完畢或赦免後驅逐出境，全案可上訴。經上訴高雄高分院後今天上午宣判，維持一審判決。

鮪釣船喋血殺紅眼釀8死2重傷，菲籍漁工二審逃死刑。(中時資料庫)

據了解，穩鵬號2019年1月從高雄前鎮漁港出海作業，船上僅船長陳振茂、輪機長高信光及漁業署觀察員楊文斌為台籍，另有10名菲律賓籍漁工與11名印尼籍漁工；當船隻行經非洲模里西斯國路易士港東北方約1540海浬公海處，Paul Aurelio疑因不滿船員抱怨、忌妒薪水問題，隨即在船上發生衝突。

Paul Aurelio先持魚刀朝甲板上船員追砍，造成2名印籍船員重傷，其他船員為求自保，有人跳海求生，他見狀竟割斷揚繩機網具，且在甲板區水密門附近來回巡視，防止有人攀附網具設備求生，直到海巡署派遣特勤人員跨海救援，才結束海上驚魂記，但已釀成8死、2傷。

檢察官認定，被告手段凶殘，基於殺人犯意，持魚刀揮砍船員，視人命如草芥，犯後並未坦承全部犯行，偵訊過程辯解閃爍、前後不一，難認犯後態度良好等情，並向法院請求從重量刑。

但經法院委請凱旋醫院鑑定後報告認為，若Paul Aurelio經過精神科治療及監所教化後，可以降低再犯風險，且具有再社會化可能，因此審酌後，一審量處無期徒刑。

(中時新聞網)