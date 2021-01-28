女星小嫻（黃瑜嫻）外型甜美、身材前凸後翹，熱愛戶外運動的她，曬得一身健康的小麥膚色，還讓小嫻擁有「焦糖美人」的稱號，而小嫻昨（27日）則大方PO出自己開美肌前後的自拍照，也讓小嫻的真實顏值全曝光，保養有術的她，40歲神顏超不科學。

小嫻昨在網上PO一系列自拍照，並自曝：「其實有開美肌和沒開美肌，化濃妝和淡妝，我自己看還是有差別的啦...」，只見小嫻頂著一張小V臉、五官精緻，模樣相當甜美，40歲的小嫻保養有術，沒有讓歲月在臉上留痕跡，而小嫻有無開美肌的模樣，除了光線較亮、柔和外，整體顏值看起來完全沒差。

小嫻真實顏值絕美，還釣出名模隋棠留言讚：「都超美喔」，網友也紛紛驚呼：「一樣漂亮」、「不開美肌一樣好美」、「我看不出差別在哪」、「看不出來40歲了，感覺像28」、「自然美～屏東製造的小麥色美」。

而入籍屏東的小嫻，相當享受新生活，小嫻也會不定時到夜市擺攤的小嫻，小嫻則在文中提到：「我要南下恆春，準備這個禮拜天夜市的手環囉！1/31禮拜天下午4:00 嫻嫻會提早擺攤喔！想要手環的朋友們要早一點來哈！」

其實小嫻當初現身恆春夜市擺攤時，她一度被疑經濟是否出狀況，對此，小嫻則發文說，在夜市擺攤是她一直很想解鎖的成就「我自己編的手環都是滿滿的愛和祝福，希望為戴的人帶來幸福快樂」，小嫻強調，她平常花費不多、不會買奢侈品，之前也有儲蓄的習慣，感謝外界關心她的經濟狀況。

(中時新聞網)