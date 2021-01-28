國民黨備戰2022台北市長選舉，立委蔣萬安出戰的呼聲最高，但近日卻有媒體報導，近韓人士認為蔣萬安欠缺魅力和爆發力，也不確定是否有號召大批支持者的能力，為何前高雄市長韓國瑜就不能和蔣一拚高下？

《新新聞》27日披露，罷免王浩宇成功，不僅讓藍軍士氣大振，更凸顯韓粉的集結能力不容小覷，這股勢力形成選黨主席和直轄市長兩派，力拱韓國瑜再度復出政壇；報導也指，據了解，韓國瑜復出的時機點就定在元宵節後。

該報導進一步指出，目前韓國瑜身邊的核心人士考量的2復出模式，其一是韓國瑜競選黨主席，但此舉無疑把韓後續的路堵死，且許多支持韓參選黨主席的藍營人士也認為，「韓並不是2024拚總統的夢幻人選，純粹只是覺得他能帶領黨走出低迷」。其二為參選直轄市長，桃園市長和台北市長皆為可行方案，更有近韓人士表示，大家都認為台北市是蔣萬安參選，可蔣欠缺「魅力與爆發力」，在台北要動員支持者也可能有問題，為何韓就不能和蔣較勁？

不過，對於外界推測韓國瑜的下一步動向，前高雄市府新聞局長王淺秋25日就曾在廣播節目《千秋萬事》中澄清，從媒體看到近韓人士的「放話」，那些都不是韓真正對外講的話；知道大家有很多期待，希望大家可以等一等，讓韓把家中事情處理完，告一段落後，不管是公益或其他議題，韓就會有機會跟大家好好說一說。

(中時新聞網)