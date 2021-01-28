台北市一位30餘歲的男同志阿龍（化名）自知男性友人小志（化名）是異性戀，便出計介紹女同事給小志認識，實則上由本人冒充女同事臉書帳號與其互動，更請求小志配合改運，誆稱改運時女同事會附身在阿龍身上，小志竟信以為真，傻傻地前後共幫阿龍11次口交。台北地檢署昨（27日）依強制性交罪將其阿龍起訴。

據了解，男同志阿龍心儀直男友人小志多時，但因小志性向關係，阿龍看的到吃不到心癢癢，竟想超瞎伎倆，先是一人分飾兩角，假裝要介紹女同事給小志認識，實際上則是阿龍盜用女同事身分，創辦假的臉書帳號，用該帳號和小志互動，享受曖昧的滋味。

未料，這還不滿足，阿龍盜用身分聊天時，還請求小志幫忙改運，而改運時，女同事會附身的阿龍的身上，若不這樣做將會被「第三世界地吃掉」，小志擔心會出意外，先是乖乖讓阿龍摸腋毛、陰毛，事後又在餐廳和公廁傻傻地幫阿龍口交、吞精，次數共計11次。

小志無法接受得替阿龍做這些事，曾向洪女假冒的女同事傳訊抱怨「不要阿龍拿棍棍觸碰」、「我不要跟男的親，我夠犧牲了」，直到女同事發現身分被盜用，提醒阿龍，他才驚覺從頭到尾都是一場騙局，立刻赴警提告。台北地檢署昨（27日）結審，依強制猥褻、性交罪將阿龍起訴。

(中時新聞網)