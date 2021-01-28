台中五寶爸去年耶誕節為籌措女兒醫藥費，上網便宜賣推車引發熱議，繼昨天前房東出面控訴，五寶爸搬離近半個月，留下一堆垃圾未整理清潔後，今天再爆五寶爸年僅7個月大的小兒子在洗澡時燙傷，全身近30%的皮膚有燒燙傷，住進加護病房，醫院也通報重大兒虐評估，檢察官也已介入調查。

五寶爸因上網便賣寶寶推車籌醫療費，受到社會關注，經歷找工作閃辭、前房東控訴搬離半個月，留下大堆垃圾的爭議後，今又傳出年紀最小、年僅7個月大的兒子，因全身近30%燒燙傷，住進加護病房觀察中，包括肚子、大腿兩側及左手臂等處都受傷。

前房東公開與五寶爸的截圖對話，可見么兒24日就已住院。（圖／林姓房東提供）

據了解，五寶爸妻子向社工轉述，日前在洗手台替兒子洗澡時，不慎將水龍頭的水溫轉至熱水，發現時兒子已燙傷，立刻沖冷水降溫，並請朋友協助載到附近醫院就醫。院方收治後，隨即通報重大兒虐評估，另外，檢察官接獲通知後，也前往五寶爸的租屋處模擬當時狀況，目前社會局已介入了解狀況。

五寶爸搬離前租屋處迄今近半個月，遲遲未去打掃收拾垃圾，前房東昨公開與五寶爸的Line對話截圖，24日時，前房東問五寶爸「你今天有去搬東西嗎？」當時五寶爸回應，「兒子住院我明天會去用」，推測小兒子燙傷住院已有4天時間。

(中時新聞網)