勞資協商談判時，不少勞方常碰到強勢的資方，導致過程不順利，無法爭取到該有的勞權，北市勞動局長陳信瑜表示，為提升工會的協商談判能力，增強溝通技巧，2月1日起至10月31日止開放「團體協約輔導服務申請」，工會可事先為團體協商做充分準備。

陳信瑜表示，團體協商自開始到簽訂完成，通常需要為時不短的時間，工會在與資方進行團體協商過程中，無論是勞動條件事項或是工會活動規範，經常碰到雇主勸阻，希望工會不要提出團體協約的要求，或者有拖延協商等違反誠信協商行為，甚至形成協商的僵局。

「工會在團體協商前，做足準備至關重要！」陳信瑜說，為保障勞工團結權與集體協商權，並鼓勵勞工透過集體力量，維護自身的勞動權益，勞動局於110年度特別訂定「輔導工會簽訂團體協約實施計畫」。

陳信瑜說，這項實施計畫的對象，是針對轄內未曾簽訂團體協約，或是曾簽訂團體協約、但已逾期未再簽約的企業工會，以及具團體協約協商資格的產(職)業工會。

陳信瑜指出，勞動局透過專案追蹤輔導、專家輔導團及教育訓練課程等機制，來加強工會了解團體協商的進行程序，並增強工會團體協商的溝通與技巧能力，提升勞資雙方簽訂團體協約的意願。

勞動局說明，相關申請書表可至「台北市政府勞動局網站〉業務服務〉工會服務〉團體協約」下載，有意願的工會可利用勞動局所提供的資源，提升工會服務會員功能。

(中時 )