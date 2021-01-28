汪小菲因為疫情和工作的關係，已半年沒見到妻子大S和孩子們，日前他終於回台，目前正在自家酒店S Hotel隔離中，今(28日)深夜他在微博曬出和3個女人合影，感嘆訴說想家的心境。

汪小菲深夜2點多還未睡，在微博發文寫下：「那年和三個女人。她們那麼愛我，是我的福報，都是我的家人。還有一周就回家了」，只見他曬出的照片中，可看見除了老婆大S之外，還有小S和丈母娘S媽。

汪小菲曬和3個女人合影。(圖／翻攝自微博)

大S近照似少女。(圖／翻攝自微博)

另外，網友更被大S逆生長的凍齡顏值給嚇傻，紛紛留言驚呼「大S也太少女感了吧！越活越年輕了」、「大S年輕得可怕！她到底吃了什麼靈丹妙藥啊」、「大s狀態怎麼這麼好！！剛一眼還以為是小玥兒」，引起熱議。

其實，汪小菲去年7月回大陸工作後，有長達半年的時間沒能見到家人，他也常在社群網站表達想見家人的心情，更因為太想念女兒，在微博發文透露焦慮之情，還出現冒汗、心悸的情況，整個人也瘦了5公斤。現在返台隔離中，他也曬出女兒小玥兒來探望的照片，在酒店高樓眺望著她，忍不住感嘆「看得見抱不著」。

而近來鮮少出現在公開場合的大S，日前遭妹妹小S公開近照，只見她剪了一個齊瀏海，整個人看起來年輕又瘦，氣色也很不錯，讓當時人還在北京的汪小菲看到也震驚不已，「幾個月沒見，回去我都不敢認了，趕緊趁隔離的時候敷點兒面膜，要不真成兄妹了」。

(中時新聞網)