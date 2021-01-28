太陽能廠商茂迪(6244)近期高階主管南北奔波，正積極佈局漁電共生；針對漁電共生的經營概念，茂迪經營階層認為，不能只看電，漁業養殖才是重點，也是改變過去台灣粗放型放養進階成科技養殖的一項重要政策，讓養殖業者減少看天吃飯的風險。漁電共生對茂迪來說是新領域，養魚跟種電將會步步為營。

今年首季茂迪訂單已擺脫Q4被違約的窘境，拜高效模組所帶來較高IRR而受市場追捧，目前是滿載運行。去年4Q產業進入淡季，再加上市場太陽能電池、模組價格下滑，導致客戶的觀望心態較大，所以營收處低檔。展望今年1Q，茂迪樂觀以待。

對於同業相繼切入M10大尺寸電池，茂迪目前暫不跟進。主要原因是考慮到模組保固責任至少20年，而颱風是最大殺手，模組尺寸變大會加大強風對模組的損害，中國大陸、歐、美、日、印等國即使有颶風，威力往往不若台灣強。

對於茂迪漁、電並重的漁電共生思維，是否意味著將來茂迪營收將有部分來自漁業的貢獻？經營階層不否認，「茂迪甚至要做好漁業，畢竟民以食為天，吃這個產業永遠不會被淘汰。」

(時報資訊)