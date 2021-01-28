鴻海(2317)今（28）日宣布與國際認證公司UL簽署合作備忘錄，推動深圳龍華園區成為「零廢園區」示範基地，強化供應鏈環境管理合作。未來結合UL管理及認證系統後，龍華園區廢棄物管理將雲端數位化，可即時掌握各種廢棄物產出量及轉化率，進行追蹤改善。

鴻海今年以來股價漲勢強勁，26日觸及125元、創2011年2月中以來近10年高點，短線漲幅達36％。近日股價高檔震盪，今（28）日受調節賣壓出籠影響，開低走跌4.07％至118元，早盤挫跌逾3.5％。不過，三大法人持續敲進，本周迄今買超達3萬4795張。

鴻海有鑒於近來「工廠廢物減量化、資源化和無害化」已成為電子產業供應鏈重要課題之一，為加強全產業鏈的環保減廢管理，主動推行一系列永續發展的關聯措施，致力於環境、社會及治理（ESG）落實與優化，逐步構築「EPS＋ESG＝永續營運」思維。

鴻海此次將固廢納入環保管理作法，依據UL2799廢棄物零填埋標準，將2.3平方公里大的龍華園區導入UL系統、進行廢棄物管理資訊化，透過量化系統落實減量依據。UL將協助鴻海逐步落實全集團系統覆蓋，實現廢棄物管理資訊化，最終實現「零廢園區」目標。

同時，此次鴻海與UL的合作備忘錄將涵蓋供應商夥伴，以確保公司與客戶產品能達到業界最高的環保規格。集團內中央採購供應商管理部門亦已據此合作框架，在本月召集供應商進行系統培訓，加快「零廢園區」推動腳步。

鴻海指出，在導入系統覆蓋後，會按照產品製程工序訂定不同的「零廢目標」。首先要求組裝製程的單位及法人，在首年就達到90％的轉化率標準，後續逐步提升、並擴及其他機構加工製程，朝向全面「零廢園區」目標邁進。

鴻海董事長特助洪榮聰表示，集團在環境保護的角色已從追隨者演變為開創者，會持續與客戶及技術領先的環保機構開展前瞻合作計劃。此次與UL合作是個開端，將憑藉UL豐富的廢棄物系統管理經驗，把龍華園區打造成「零廢示範廠區」，再複製推廣到全球各廠區。

UL全球高級副總裁Alberto Uggetti表示，鴻海對廢棄物管理的實踐經驗，將為電子產業及其他企業提供寶貴參考，為其他企業指明方向。UL將幫助製造商和採購商，以更環保的方式生產出更優質的產品，並做出更明智的環保採購決策。

鴻海表示，集團後續還會推出更多綠色生產及智慧製造相關的環保專案，將邀請供應鏈夥伴、客戶、員工一同參與，逐步建立集團在綠色製造的軟實力，成為集團下階段成長的新動力之一。

(時報資訊)