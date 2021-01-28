彰化東外環28日又發生3車連環追撞，休旅車、轎車和休旅車，3車撞在一起，分別造成，車頭和車尾撞爛，形成回堵，沒有人受傷，警方初步研判，駕駛變換車道，造成事故，肇事原因還待進一步調查。
彰化東外環近日來事故頻傳，日前闖出水鹿，兩輛車接連撞擊、1台機車撞擊後翻車，水鹿死亡，26日晚間又發生5車連環大追撞，造成兩人受傷送醫。
今天上午又發生3車連追撞，彰化東外環是聯絡中彰快速道路，也串聯彰化市到花壇，車流量特別多，超速取締全縣第1名，這次肇事原因和責任歸屬警方還在調查。
(中時 )
彰化東外環28日又發生3車連環追撞，休旅車、轎車和休旅車，3車撞在一起，分別造成，車頭和車尾撞爛，形成回堵，沒有人受傷，警方初步研判，駕駛變換車道，造成事故，肇事原因還待進一步調查。
彰化東外環近日來事故頻傳，日前闖出水鹿，兩輛車接連撞擊、1台機車撞擊後翻車，水鹿死亡，26日晚間又發生5車連環大追撞，造成兩人受傷送醫。
今天上午又發生3車連追撞，彰化東外環是聯絡中彰快速道路，也串聯彰化市到花壇，車流量特別多，超速取締全縣第1名，這次肇事原因和責任歸屬警方還在調查。
(中時 )
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