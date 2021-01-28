橋頭檢警偵辦高雄市某區農會張姓總幹事涉犯業務侵占罪，檢警調查，張嫌疑似挪用員工福利金等名目，從2016年度起至今，不法獲利金額約2000萬元。檢方聲請羈押張嫌，法官諭知20萬元交保。另7名員工，檢察官諭知各以10萬元交保。

橋檢獲報後，與法務部調查局南部地區機動工作站組成專案小組全力偵辦，經專案小組蒐證，於1月26日搜索該農會，查扣相關帳冊等物，並通知農會張姓總幹事與員工等15人到案說明。

專案小組調查發現，張嫌明知道該農會規定，員工獎勵金，不得移作他用，但他仍從2016年度起，按年度挪用員工獎勵金，指示農會員工製作不實的員工餘薪及績效獎金提領清冊等相關檔案，分別以「員工互助福利金」、「員工福利金」名義，共提撥近551萬元至農會會務部帳戶及伙食委員會帳戶中。

張嫌還推由其他員工，以每筆低於50萬元之金額以規避洗錢防制法通報義務，多次將前述款項以現金方式領出方式，交付給張使用。且張嫌還製作2020年度不實的員工績效獎金提領清冊內容，以此方式將各款項侵占入己。

檢警估計，從2016年度至今，不法獲利金額約有2000萬元。此案經檢察官漏夜訊問，認為張嫌涉犯刑法業務侵占、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，且有事實足認有湮滅、變造、偽造證據、勾串共犯或證人之虞，向橋檢地院聲請羈押後，由法官諭知20萬元交保。

蔡姓員工等7人則經檢察官諭知各10萬元交保。後續將由專案小組深入追查不法金錢流向，及是否有其他共犯配合。

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(中時 )