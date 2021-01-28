曾任中華職棒和信鯨和統一獅教練的立石充男，昨天傳出確診新冠肺炎，但他沒有任何症狀，目前正在名古屋家中進行隔離。

中日龍昨天對準備投入春訓的152名教練、選手及球團隊職員進行核酸檢測，151人皆為陰性，僅立石充男檢測結果卻呈陽性，不過他並無相關症狀，目前正在名古屋家中進行隔離。

63歲的立石充男現為日職中日龍二軍總合教練，過去曾在1998至99年擔任過和信鯨守備教練，之後返回日職執教，2013年又來台擔任統一獅客座打擊教練，隔年任獅隊首席教練。

(中時 )