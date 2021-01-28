美國總統拜登今天矢言，美國將率領全球對抗氣候危機的「存亡威脅」，同時宣布將在4月召開全球高峰會。他說，已經不能再等，現在是採取行動的時候了。

拜登上任後開始兌現競選承諾，逆轉前總統川普政府的多項重大措施，他已簽署一系列行政命令與措施，包括全面暫停批准租賃聯邦土地供企業開採石油及天然氣，以及取消對化石燃料的補貼。

拜登說：「就我看來，我們已經等了太久，才開始應對氣候危機。我們不能再等了。我們親眼目睹，我們能感覺到，我們心知肚明。」

他提到，美國正面臨風暴、野火、洪水和乾旱加劇的威脅，而這些都與氣候變遷有關，此外還有燃燒化石燃料造成空氣汙染，「而現在是採取行動的時候了」。

「我今天簽署一項行政命令，以加強我們政府對抗氣候變遷造成存亡威脅的雄心計畫。我們必須率領全球採取因應措施。」

拜登公布「政府整體方針」，將氣候變遷問題列為美國國家安全與外交政策以及國內計畫的核心。他說，為美國打造現代化且耐用的氣候相關基礎設施及潔淨能源未來，將創造數以百萬計工作機會。

拜登已任命前國務卿凱瑞（John Kerry）出任總統氣候變遷特使，並宣布美國將於4月22日主辦領袖氣候高峰會（Leaders' Climate Summit）。

美國預計將在會中宣布大幅提高減少碳排放目標，而實現這項目標的國內政策推動工作將由環境專家吉娜麥卡錫（Gina McCarthy）領軍。

凱瑞稍早說，儘管美中兩國在智慧財產竊盜、市場准入和南海緊張局勢等一些非常、非常重要的問題上存在嚴重分歧，美國仍願與中國在氣候談判方面合作。

他說：「氣候相關議題永遠不會成為這些問題的交換條件，這不會發生，氣候是我們必須獨立處理的關鍵問題。」

凱瑞強調，儘管單靠美國不可能阻止全球氣溫上升，但制定雄心勃勃的國內政策會帶來「巨大的變化」。

他還說，中國占全球碳排放量的30%，美國占15%，「所以我們迫切需要找到一種方法，將（美中）問題細分，以繼續推動（雙方合作）」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1100128

(中央社)