中檢破獲外籍移工人口販運案， 刁女成立空殼公司大量引進移工非法仲介販售，查獲大量公司章。（檢方提供／陳淑芬台中傳真）

台中地檢署破獲非法媒介外籍移工人口販運案，弘宇仲介公司負責人刁宇弘是越南新住民，自2017年起間虛設19家空殼公司大量引進越籍移工，再非法媒介兜售給包括知名營造商等38家業者，派遣到全台各地公共工程等營造工地，還惡性剝削苛扣91名同鄉移工血汗，每月僅給半薪，刁女等人3年多來，不法獲利高達2500萬元。

案經台中地檢檢察官張凱傑指揮偵辦在去年9月間搜索查獲，今天偵結依違法《人口販運防制法》起訴刁女、許姓副總、吳姓翻譯及林姓記帳士等4人；16家人頭空司負責人涉嫌幫助偽造文書聲請簡易判決；38家業者涉及非法聘僱他人勞工，違反《就服法》移送台中市府勞工局裁處。另，弘宇仲介公司9名不知情員工不予起訴。

41歲刁女是越南新住民，她自2017年7月起與許姓副總經理、民間林姓女記帳士等人，陸續成立19家人頭公司，各以東區、梧棲等民宅登記為製造業工廠，並交叉混洗200名台灣人頭達到引進外籍移工比例等相關門檻，矇騙勞動部勞工保險局、勞動部勞動力發展署等主管機關，獲取外勞聘僱許可。

刁女等人藉此引進或承接大量越南籍製造業勞工合法入台，一方面向移工宣稱來台後，每月可獲台灣當時勞工基本薪資2萬3800元，需繳交勞健保，此外，加班可再獲額外加班費；再向國內營造商、製造業者招攬兜售勞工，宣稱雇用移工每月薪資4萬2000元至3萬6000元不等，先後非法媒介給38家業者。

弘宇公司共成功引進126名越南籍移工，派遣到全台各地公共工程等營造工地工作，每月統一列冊向營造公司請領移工薪資，並將薪資砍半苛扣移工，僅發放月薪1萬6000元至1萬9000元不等，從中謀取龐大利益。

檢察官偵辦時發現，被害移工都自認合法，並不知遭非法媒介兜售及剝削，群居在各營造工務所內，每天拼命加班、怕被扣錢也不敢請假缺席。

(中時 )