向來致力於慈善公益活動的寒舍集團，在去年12月間舉辦「點亮希望，讓愛分享」慈善活動，共為「台灣導盲犬協會」募得20萬元善款，寒舍集團營運總經理戴文龍代表捐贈，以行動支持導盲犬培育計畫，在溫馨團聚的時刻將愛放大。

有趣的是，在捐贈儀式現場，請來的「貴客」似乎不太好控制，拍照時5隻導盲犬很難同時望向鏡頭，好不容易才哄住牠們，拍出與捐贈代表「目光一致」的照片。

寒舍集團集結旗下四館飯店：台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店與礁溪寒沐酒店，耶誕月期間於各飯店館內設置慈善捐款箱，其捐款所得與台北喜來登大飯店The Deli外賣之12月部分營收一同捐贈協會。

此外，台北喜來登大飯店與礁溪寒沐酒店更於活動期間邀請「台灣導盲犬協會」於飯店舉辦週末導盲犬慈善宣導義賣活動，透過近距離的接觸導盲犬，體驗視障者的感受，更進一步的認識導盲犬，用愛與包容共同創造視障朋友「行」的友善環境。

(中時 )