新冠肺炎疫情近日發生群聚感染，時力立委邱顯智、新竹市議員廖子齊今日召開記者會表示，現在防疫要升級，但台灣有許多外送員卻處於高風險範圍，將要求職安署重新修訂「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，明確規範外送員不得進入醫療院所，避免疫情擴散。

邱顯智指出，近期部桃發生內部群聚問題，許多醫護人員或是病人家屬都會叫外送來解決飲食問題，但目前「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」：「如外送為醫療院所等地點，外送員可主動與消費者約定於適當場所取餐。」然而，何謂「適當場所」並未明確規範。

邱顯智說，昨日防疫指揮官陳時中召開記者會時表示，部桃很早就規範外送員不得入內送餐，要求如果有違規者，趕快出來自首。但真正的解決之道，應該要比照嘉義市衛生局的公告，明定外送員不得進入醫療院所內。

邱顯智舉例，新竹馬偕醫院是完全禁止外送員入內，新竹台大醫院允許外送員憑健保卡入內，而新竹國軍醫院最離譜，不但允許外送員入內，還要求外送員脫下安全帽，違反了職安署不能拿下安全帽的建議事項。

廖子齊表示，根據知名外送業者提供予外送員的防疫注意事項，外送地點為醫療院所的交餐方式可以大致分為急診室交餐、醫院(建築物)出入口外交餐以及(自醫院指定入口)進入醫院等方式，且實際上進入醫院後是僅止於大廳服務台、門診區還是其他各樓層開放區域(包括護理站)，都沒有統一、明確的規範。

新竹網路平台外送員職業工會籌備會文小姐表示，外送員每天接觸的人群非常多，一個人一天接50單是常有的事情，現在部立桃園醫院發生染病風險，使得許多外送員對於接醫院的單都變得非常謹慎，因為工作特性，一旦染病，就會成為超級大傳染源，恐導致疫情失控。

(中時 )