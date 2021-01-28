英國首相強生(Johnson)周三表示，英格蘭對新冠病毒的封鎖管制，將延長和持續到3月8日，屆時學校可能才重啟開放，從現在算起，至少還要5個周多的時間。去年英國在關閉餐廳酒館之際，仍不輕言關閉學校。

英國累計死亡人數在周二破十萬人，為歐洲國家首個達到該數字的國家，讓各方質疑了強生的處理方式，也讓英國經濟付出代價。

英格蘭從一月起全面關閉學校、餐廳、非必要商店，要求民眾盡可能居家；蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭等地方政府也有不同程度的封鎖。

強生在國會指出，希望疫苗接種能讓學校在下個月開放；我們希望學校從3月8日的星期一能安全地重新開啟；如果數據許可，屆時或之後，其他的經濟和社交限制也可移除。

為打擊變種病毒，英國本周已經禁止22個高風險國家，包括葡萄牙和南美的旅客入境。更多警察將在港口和機場值勤，將沒有正當理由的人送回家。內政部長在國會指出，人們不應該外出，並指出倫敦火車站有人在玩滑雪板的案例。

強生遭到反對黨、媒體和衛生專家強烈質疑，認為其封鎖太慢，檢測和追蹤系統失靈，對醫療部門提供防疫設備也不足。強生則大讚疫苗接種計畫是重大成功。

(時報資訊)