三星電子28日最新財報顯示，在推出熱銷產品Galaxy S智慧手機搶市後，預估第一季晶片與手機需求將更強勁。但疫情不確定性，卻使得2021年不定數太多。

不過，韓國這家全球最大記憶體晶片製造商也提醒，雖然上季營業利益大增26％，但匯率走強與新晶片生產相關成本，都將侵蝕未來獲利。

市場擔心股市出現泡沫化，三星股價受到牽連早盤一度下跌1.5％。除了年底配息外，同時，三星也宣布將派給一次性特別現金股息，規模為10.7兆韓元約96億美元。

自2020年9月迄今，三星電子股價已大漲六成左右。這要感謝全球一片晶片荒，加上產量又不夠，讓晶圓代工這項事業群後市可期。不過，展望未來，三星電子預計2021年首季整體獲利可能會下滑，因為公司預估2021年全球景氣會復甦，但疫情撲朔迷離下，不定數太多。

上季營業利益大增的原因如下，由於記憶體晶片出貨強勁與顯示器大賣，也蓋過一些利空事實，例如，強勢韓元，新晶片產線所產生的費用，記憶體晶片平均售價偏低，以及智慧手機銷售出現季減情況等。

匯價來說，上季韓元兌美元就升值了約7％，也侵蝕掉不少韓國以外銷為導向公司業者的獲利成績。

至於DRAM(動態隨機存取記憶體恢復)後市看法，三星認為，類似這樣的匯價起伏，短期內還是可以看到。在2021年上半年，可預見行動與伺服器客戶端對DRAM的需求。

Cape投資證券表示，在現在第一季的DRAM價格，可望將比預期還要高出許多，因為伺服器客戶目前庫存已用罄，日後採購潮將指日可待。

2020年，三星資本支出達到38.5兆韓元，其中有32.9兆韓元投在半導體事業上。隨著三星擴大生產規模，對晶圓製造這塊也猛砸錢。記憶體晶片在產能擴張與先進製程下，伴隨的支出費用也明顯增加。

20日剛出爐的財報中，三星上季營業利益從2019年同期的7.2兆韓元，增至9.05兆韓元約81.7億美元，與公司本月初所做的財測基本上相符。同時，營收小增3％，為61.6兆韓元，淨利則大增26％，達到6.6兆韓元。

分析師指稱，上季獲利遠高於預期，是因為要供應蘋果新iPhone的OLED面板，讓三星上季產能幾乎百分之百全開。

另外，三星也公布一項為期三年的回報股東股息政策，計畫將在2021年至2023年期間，每年派發約9.8兆韓元股息金額，估計大概是公司未來三年自由現金流的一半。

(時報資訊)