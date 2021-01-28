全球新冠肺炎確診人數突破一億人，加上美國聯準會主席鮑爾於美國當地時間27日表示僅維持購債計劃不變，觸發美股一度急跌700點，受美股拖累，恒指28日早盤開低382點報28,914點，之後更一路走低。

截至10點47分，恒指報28,743.91點，下跌553.62點，跌幅1.89％。

國企指數早盤開131點報11,519點，現報11,447.24點，下跌204點，跌幅1.75％。

(工商 )