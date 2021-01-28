歌手鄧福如（阿福）和人氣網紅尪 HowHow（陳孜昊）結婚近2年，最近傳出將升格新手爸媽，不過夫妻倆始終未正面回應，今(28日)她在社群網站報喜，曬出兒子正面照，開心喊「嗨，兒子」，驚喜宣布當媽了，HowHow也曬兒子出生腳印稱「母子均安。」

鄧福如今升格當媽，她也向媒體朋友們道謝「第一次轉換角色是有點緊張，不知如何跟大家分享比較適合，當下也忙著錄音，所以並沒有第一時間讓大家知道這個消息，一忙就忙了大半年，所以最後選擇用比較神秘的方式透露懷孕的資訊，但是真的很謝謝大家的關心」，她也透露兒子是3900多公克的健康水瓶寶寶。

鄧福如、How How報喜兒子出生。（圖／取材自How How Instagram、鄧福如 AFÜ臉書）

鄧福如更表示，得知懷孕後有點難以置信，但也非常感動，目前都還在學習摸索中，HowHow也表示「沒想到自己比阿福還更緊張，但很開心最後寶寶來到他們的生活中！」

33歲歌手鄧福如在2019年與YouTuber「How How」陳孜昊步入禮堂，小倆口對婚姻生活低調，不過鄧福如日前推出新歌《漢堡包W/BABY》，藉由MV透露即將升格當媽，鄧福如默認有愛的結晶，而鄧福如今則終於發文公布喜訊，也讓外界又驚又喜。

(中時新聞網)