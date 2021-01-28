衛福部立桃園醫院群聚感染風暴未歇，許多民眾送物資替醫護加油，但昨天一位民眾大手筆贈送500個鳳梨酥，讓醫護人員怕爆，意外引發熱議。對此，社會運動參與者江昺崙分享大林慈技醫院的研究，希望能藉此打破鳳梨魔咒，指出傳統能與時俱進，支持醫護的心意是無價的。

江昺崙昨半夜在臉書分享，部桃醫院收到500個土鳳梨酥，看起來很好吃、致贈的字條也很有誠意，可惜底下大家都在罵送鳳梨酥的人，而大林慈濟醫院為了打破這個說法，不僅做了實證研究，還在院區裡面種植鳳梨，做法相當大膽。

大林慈技醫院的研究鳳梨的禁忌，就竟是迷思還是真的。（圖／翻攝自江昺崙臉書）

該研究統計2007年到2010年四年之間，值班時吃鳳梨酥的醫師與沒吃的醫師，兩者被急診科照會的次數，結果顯示被照會的次數，並沒有顯著差異，兩者幾乎相同。

江昺崙指出，有些人說傳統觀念只要不妨礙到別人，那就「寧可信其有，不可信其無」，但鳳梨的台語其實是「王梨」，不是旺來，旺來只是諧音而已，且旺和王的台語音調還不同呢！

江昺崙也提到「農曆七月不能祭祀芭樂」的禁忌，指出因為這個傳統觀念，導致每年暑假芭樂滯銷，讓許多農民困擾，因此有些農會呼籲打破禁忌，鼓勵大家在農曆七月祭拜芭樂，而鳳梨既是台灣重要作物，他認為傳統是可以與時俱進的。

貼文引起網友討論，「很有趣」、「迷信傷人傷身拖累文明進程」、「信仰這種東西，數據是沒人看的」、「這類禁忌是新的傳統，已是與時俱進的結果」、「支持醫護人員的心意無價的」、「禁忌也是文化的一部分」。

部桃醫院爆發群聚感染，至今累計15人染疫、3482人居家隔離，不少民眾集資為醫護打氣，但昨天部桃醫院卻收到500個鳳梨酥，贈里民眾表示感謝醫護辛勞，希望大家一起加油，意外引發網友熱議，因為鳳梨的台語有旺的諧音，原有祈求事業錢財興旺的意思，但對醫院則代表不斷有病患湧或大事不斷發生，因此被視為送禮禁忌。

(中時新聞網)