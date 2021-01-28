每年全國學生表演藝術類競賽有高達30萬人參與，每個項目的賽事甚至長達1個月。教育部近日邀集各競賽主辦單位、22縣市政府代表及高中開會決定，因為疫情，109學年度全國學生表演藝術類競賽活動，個人賽如期辦理，團體賽停止辦理。

109學年度全國學生表演藝術類競賽，其中音樂比賽3月2日至3月31日舉行、舞蹈比賽2月23日至3月25日舉行，創意戲劇比賽4月15日至5月1日舉行、鄉土歌謠比賽4月15日至4月21日舉行。

教育部表示，每年參與全國學生表演藝術類競賽（音樂、舞蹈、創意戲劇及鄉土歌謠團體組）人數近30萬人（含參賽者、評審、工作及陪同人員），多數團體組競賽因演出所需，無法落實社交距離等防疫措施，且考量參賽團體需搭乘長途大眾交通運輸工具，需長時間處於密閉空間，有較高群聚感染之虞。

為維護參與師生及工作人員健康，並落實國內防疫工作，教育部因此決議停止辦理109學年度團體組競賽，並在強化防疫配套措施下，辦理個人組競賽，以保障個人賽參賽學生權益，且兼顧學生及相關人員健康。

教育部已擬定「109學年度全國學生音樂舞蹈比賽（個人組）嚴重特殊傳染性肺炎疫情之防護措施處理原則」、應變策略等相關規定，競賽期間與中央流行疫情指揮中心勾稽名單清冊，於賽前掌握「居家隔離」、「居家檢疫」或「居家隔離／居家檢疫後之7天自主健康管理」等三類參賽學生名單。

學生若為中央流行疫情指揮中心公告之「具感染風險民眾追蹤管理機制」對象（包括須「居家隔離」、「居家檢疫」、「自主健康管理」之參賽學生），各主辦單位將另協助安排補賽相關事宜，補賽名次將採外加方式，不影響原參賽學生之權益。

而為維護參賽學生權益，教育部將頒發「109學年度全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書予團體賽參賽學生，並規畫辦理「109學年度全國學生表演藝術類競賽展演活動實施計畫」，提供學生展演舞台，透過展演活動，彼此觀摩學習，豐富學習歷程。

(中時 )