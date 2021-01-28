新北市27歲王姓男子今清晨因喝醉而倒臥中和區廣福路、光華街口，民眾擔心發生意外而報警，中和警方前往關心，王男竟痛罵員警「吵三小」，還出拳攻擊警方，張姓員警在制止過程中手腳擦傷、當場濺血，警方連忙呼叫支援，將王男帶回派出所保護管束，全案依妨害公務罪嫌偵辦。

今日清晨5時許，有民眾發現王男倒臥路邊，由於今早天氣寒冷，民眾擔心他發生意外而報警，警方到場時，王男神智不清、癱軟在地，員警連忙上前關心，王男甦醒後卻是一頓暴罵。

張姓員警關心醉漢卻慘遭攻擊，手腳還在壓制時濺血。（圖／翻攝畫面）

「你是在吵三小。」王男先是大飆三字經，斥責警方吵到他休息，更出拳攻擊張員，警方立刻呼叫支援將他壓制，張員則在壓制過程中手腳擦傷，所幸到雙和醫院簡單包紮後已無大礙，王男也被帶回派出所保護管束。

王母接獲通知立刻趕抵派出所，表示兒子平日喜歡喝酒，但酒量不佳時常鬧事，對於其行徑甚感抱歉，全案則將依妨害公務罪嫌送辦。

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(中時新聞網)