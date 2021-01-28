春節連假，高公局在國1、國3、國5部分路段及時段實施高乘載管制，並已規劃在實施路段的交流道入口前設置圖形化告示牌、入口處設置紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制之日期及時段。

今年春節連假國道實施高乘載管制的路段與時段，2月12～14日（初一至初三），每日6至12時，國5南港系統南向入口、2月14～16日（初三至初五），每日14至21時，國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口，結束時間視交通狀況機動調整、2月14及15日（初三、初四），每日13至18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口。

高乘載管制。（高公局提供）

匝道封閉。（高公局提供）

圖形化標誌。（高公局提供）

文字型禁制性告示牌。（高公局提供）

為分散車流，連假期間實施部分交流道入口時段性封閉的路段及時段，2月10～14日（小年夜至初三），每日0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；2月12～14日（初一至初三），每日0至24時，封閉國1平鎮、埔鹽系統南向入口；2月14及15日（初三、初四），每日0至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；2月14及15日（初三、初四），每日7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口；國1王田、國3名間雙向入口。

高公局表示，為利民眾快速掌握管制內容，預告告示牌採圖形化，以綠底白字呈現管制路線及方向，紅底白字圖案呈現管制車種及人數，白底黑字之附牌呈現管制日期及時段，內容簡潔易懂，可有效縮短用路人判讀時間。設在管制交流道入口處告示牌，因須作為員警執法依據，故維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

(中時 )