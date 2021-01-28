前衛生署長楊志良先前因開除說，引來各界抨擊，但他慶幸自己有說出來，否則輿情無法「炸鍋」，因疫情指揮中心很多資訊都不透明，並批政府花錢搞網軍，且蔡英文心中沒有老百姓，只有自己的支持度，每次聽到蔡總統講謙卑就「想吐」。

今（28）日楊志良接受媒體聯訪時直言，每次聽到蔡總統講團結，「我就心跳一下」；聽到蔡總統講謙卑，「唉呀，可能昨天喝多了想吐」。

楊志良在廣播節目「POP撞新聞」中提到，疫情指揮中心很多資訊都不透明，像部衛福部桃園醫院的染疫醫師（案838），8日出現症狀後又到醫院上班，且9日至12日到處趴趴走，其中9日是請病假還事假，指揮中心一直不願透露，而自己講的話就被截取一段「染疫的醫師要開除」，酸說「真的很佩服政府啦」，但也還好自己講了開除，釀成炸鍋。

對於染疫醫護人員，楊志良跟所有民眾一樣，不希望任何人染疫，也笑說自己心懷不軌，希望這些醫護人員早日康復，可以再回去做防疫的工作，因為他們已經有抗體，相對來說安全，並稱案838是「很了不起的醫師」。

前衛生署長楊志良，今（28）日上廣播節目談開除說風波，批政府搞網軍、蔡英文心中沒百姓。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

至於有很多人問說，面對攻擊怎麼受得了？楊志良回答，怎麼受不了？犯了哪一條法？並提到擔任衛生署長爆發H1N1流感，還有88水災、登革熱、二代健保，甚至被監察院找去約談，那個才是壓力大，因為要為所有民眾的生命健康負責，但「今天我要負什麼責啊，你不喜歡聽不要聽啊」。

楊志良也批政府花錢搞網軍，「以前馬英九就是太要臉了，現在（執政黨）不要臉」。挺醫護也不是只有送便當、送水，真正要挺醫護的是政府，蔡英文不能每次都用文宣講得很好聽、很溫暖，「我認為蔡英文的心裡沒有老百姓，只有她的支持度，花你的錢買我的支持度、做我的官」。

對於台灣今年疫情走向，楊志良坦言不看好，鐵口直斷指出，今年底就算有疫苗也無法控制疫情，因為這個病毒太可怕、太狡猾，感染人再感染，陰轉陽、陽轉陰，抗原性不足，產生的抗體維持不久，比H1N1及流感更糟糕，就算3月有疫苗，也不是一次到位，一天一天來，且每次施打都會有不良事件。

不過，楊志良也希望自己講的都是錯的，並分享前幾天看到一名20幾歲女性，在街上小跑步送餐、許多遊民露宿街頭，忍不住鼻頭一酸、眼眶泛淚，只是希望台灣人民能健康幸福。

(中時新聞網)