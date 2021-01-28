籃網全新三巨頭再次發揮強大火力，卻還是要打到延長賽才贏！靠著杜蘭特、哈登與厄文攜手攻下89分，籃網28日以132比128延長險勝地主老鷹，目前籃網12勝8敗，續居東區第5，卻靠這場客場勝利，擴大跟東區第6老鷹之間勝差到2場。

儘管上半場杜蘭特手感低迷，籃網卻換哈登與厄文開火，面對老鷹射手崔楊瘋狂火力，打完上半場，籃網跟老鷹打成55比55平手；儘管杜蘭特第3節找回手感，單節貢獻13分，可惜籃網仍然守不住對方，打完前3節，仍以83比87落後。

來到末節讀秒階段，沒想到打破雙方平手僵局的人，竟是傑夫格林最後56.3秒的上籃，幫助籃網116比114超前，可是老鷹馬上也靠雷迪許追平，比賽因此進入延長，但到了延長加賽，籃網很快就取得領先優勢，甚至領先老鷹到6分。

可是身為地主的老鷹並未放棄，崔楊最後48秒兩罰中1，縮小到3分的一球差距，接著杜蘭特傳球失誤，可惜杭特三分出手沒進，錯失老鷹追平良機，哈登最後4.6秒兩罰俱中，重新擴大領先到穩住勝局的5分，老鷹再也沒有追上機會。

杜蘭特攻下全場最高32分，另有5籃板、2助攻、2火鍋，哈登也拿31分、15助攻與8籃板的驚人數據，厄文26分、7助攻與4助攻，布魯斯布朗12分；老鷹以崔楊28分、14助攻表現最佳，雷迪許也拿24分，杭特與柯林斯各拿21分。

(中時 )