誠品書店嘉義美術館限定店27日開幕，有逾千款各國特色文具、藝術選書，並隨美術館展覽主題規劃活動與選書推薦。誠品近來以限定店形式發展特色店點，除嘉美館限定店，還有屏東縣立圖書館、微風南山atre、高雄棧貳庫等限定店。

誠品嘉美館限定店位於日治時期菸酒公賣局嘉義分局舊址的美術館古蹟棟一樓，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，邀請久居嘉義的藝術家梁紹偉創作嘉義意象壁畫、職人精選藝術及生活風格選書，並以美術館門框窗櫺「湖水綠」等12款代表色，策畫「來嘉探索．美的顏色」主題展。

呼應嘉義「畫都」人文歷史及美術館特色，誠品書店嘉美館店帶來「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與德國百年書寫品牌輝柏FABER-CASTELL聯名設計繪圖美術用品盒「KARLBOX」。黑色山毛櫸木與立體鉚釘打造的時尚藝術文具寶盒有6個抽屜加1個頂層，可收納350件專業繪圖工具與配件；瑞士品牌卡達Caran d’Ache的最新克萊因藍系列，滿足專業書寫需求；日本Nakabayashi Taccia「浮世繪系列」墨水，融入葛飾北齋、喜多川歌麿等名家畫作，墨色濃豔展現和風美感。

誠品嘉美館限定店也將隨美術館展覽主題規劃活動與選書推薦，《原來如此，美術館》以難得一見「大透視」角度與輕鬆幽默的繪本形式，帶領孩子一窺美術館的後台秘辛與策展始末；日本插畫家廣瀨克也的《妖怪美術館》則是將藝術史上知名畫作趣味改編；以水彩畫紀錄嘉義地景風采的《嘉義旅行與速寫》，蒐羅建築、美食、在地文創等多元內容，是探索嘉義人文生活美學指南。

另一位於雲林虎尾日治時期派出所與消防隊舊址「合同廳舍」的誠品虎尾店，是首家開在歷史建築裡的誠品，1月迎開幕7週年，特別與在地「雲林記憶Cool」合作，邀您騎鐵馬穿梭虎尾大街小巷，造訪古樸歷史街屋，體驗小鎮獨有生活風情。

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