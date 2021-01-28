鹿港鎮公所為推廣資源回收、垃圾分類、溜狗不留便及菸蒂不落地，鼓勵學生透過行為實踐的方式，增加學生生活體驗，特舉辦學校學生環保志工招募活動，徵得鹿港國中及鹿鳴國中學生志工55人，在寒假利用課輔之餘的時間前往鹿港公會堂清理周邊環境。

鹿港國中校長李錦仁、鹿鳴國中校長黃志榮親自帶隊，陪同學生一起清理環境；這梯次以公會堂為基準，一隊沿著老街清掃到民權路，一隊沿著新祖宮清掃到民生路，都是遊客最聚集的觀光熱區，很多居民與遊客看到這支熱心的學生志工隊伍，都對他們豎起大拇指比讚。

鹿港鎮公所招募學生投入擔任環保志工。(吳敏菁攝)

鹿港鎮公所招募學生投入擔任環保志工。(吳敏菁攝)

鹿港鎮公所招募學生投入擔任環保志工。(吳敏菁攝)

鹿港鎮公所招募環保志工，以鹿港地區國中生為對象，服務內容包括鹿港鎮環境清掃、鹿港鎮清潔隊回收場資源回收分類、本鎮熱門景點資源回收分類及垃圾不落地、遛狗不留便、菸蒂不落地等相關環保舉牌宣導。服勤滿3小時者，將發給志工服務時數證明。鹿港國中校長李錦仁表示，清掃自己的家園是很有意義的事，學生本來就來自社區，學校對學生從事環保志工的服務非常鼓勵。鹿鳴國中校長黃志榮表示，希望把環保愛鄉的教育落實在學生的生活之中，學校與家長都很支持學生的行動，這次還有一家有五個大人陪同一個學生來參加志工活動。

許志宏表示，學生響應超過預期，現在的青少年對家鄉與社區有認同感，願意付出來服務社區。鹿港老街發展促進協會理事長魏秀娟與常務監事鍾美娟、洛津里長黃文秋等表示，很多遊客驚訝，在鹿港老街很少看見垃圾桶，但環境卻非常整潔，都是靠大家的維護，感謝學生們也投入服務的精神，讓鹿港不僅古蹟多、工藝多，美食多，人更熱情、環境乾淨也成了大特色。

(中時 )