國發會今天行政院會提出「109年度整體公共建設計畫執行情形」提出報告。其中在國發會、工程會及各部會的共同合作努力下，109年整體公共建設計畫經費達成率95.48％，不僅達成前述加速公建措施目標，更創下近13年新高。立法院刻正協商110年度總預算案，初步統計今年公共建設經費逾6000億元，為歷年最高金額，也較109年多出將近2成。

國發會報告指出，109年整體公共建設計畫經費5046億元，至年底經費執行4818億元，經費達成率95.48％。進一步分析109年各季執行情況，在第1季公共建設計畫確實受到疫情影響，低於過去年度平均表現，第2季起在政府加速推動下，執行成效明顯提升，除全年較108年增加執行600餘億元外，也提前投入經費，避免以往過度集中在第4季執行的現象，展現優於過去年度經費執行表現。

國發會表示，為依蘇揆指示加速公共建設推動，國發會與工程會按月召開會議，分別追蹤經費執行目標及列管加速公建執行情形；工程會並協調勞動部及經濟部，超前部署調整相關規定，放寬引進外勞規定，確保砂石供需及價格穩定。另在各部會積極督導執行及克服困難下，包括營建設備資材進口困難、出國廠驗受阻、國外船機人員配合不易及協調會延期召開等疫情造成的影響，均已有效降低，使得109年整體公共建設計畫經費達成率仍能達標，將建設資源發揮最大效益。

國發會說，依據109年3月院頒加速公建措施規定，可依「分級獎勵、提升獎度、另予獎金、增加重大傑出貢獻」等原則，針對109年列管公共建設計畫及所屬工程標案年底經費達成率達95％以上者，給予最高達1次記2大功的行政獎勵，同時也將頒發個人及團體獎金，鼓勵各部會全力投入加速建設執行的付出及辛勞，目前已由工程會組成「重大傑出貢獻獎勵審核小組」受理部會推薦及進行評選作業。另針對經費執行不佳的個案計畫，須於各部會公共建設推動會報檢討分析原因，研提改善對策，於今年提高經費支用效率。

立法院刻正協商110年度總預算案，初步統計今年公共建設經費逾6000億元，為歷年最高金額，也較109年多出將近2成。面對公共建設經費持續增加，且目前疫情尚未趨緩，政府仍需持續加速公共建設支出，提振內需帶動台灣經濟成長，國發會與工程會將積極協助計畫主辦機關排除困難，加速計畫規劃執行，提升建設執行效率，持續衝高公共建設經費達成率。

(中時 )