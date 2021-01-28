奧迪福斯（Volkswagen）2017年出廠的「Tiguan 400 TDI R-Line」，新車價約156萬元，廣告誤植配有「見人就煞」功能，實際上卻沒有，引發消費者不滿。30名消費者請求賠償每人加裝費用、懲罰性違約金各10萬元，台北地院認為奧迪福斯及經銷商確有過失，判連帶賠償每人1萬4788元，可上訴。

原告方主張，奧迪福斯2017年出廠的「Tiguan 400 TDI R-Line」，文宣廣告註明配備有「Front Assist車前碰撞預警／AEB前行車自動緊急煞車」，只要系統偵測到車輛或行人，會發聲音、輕拉剎車提醒駕駛注意，車距過短時甚至會緊急煞車，但購買後才發現沒有這個配備，導致他們還得額外支出6萬元加裝。

原告方並指，買方信賴廣告內容，才會簽訂買賣契約，因此廣告應視為契約一部分，奧迪福斯及經銷商應確保產品與廣告相符，但事後與對方商談加裝修補事宜卻遭拒絕，對方只願提供2萬元禮券，除求償每人6萬元損失，另再請求每人4萬元懲罰性賠償金。

被告方抗辯，這款車型在台灣銷售就不具有行人偵測功能，是廣告單誤載本來就沒有的功能，而非原有功能遭取消或拆除；經鑑定，缺少該功能的價差應為7394元，原告方請求金額過高，且廣告文字並非經銷商製作，經銷商不應負擔連帶賠償責任。

法官認為，既然該車型的廣告明確載明有行人偵測、自動煞停功能，車商就得確保內容真實，這是企業應負的責任，經銷商也應提供消費者正確資訊，卻疏未注意直接引用型錄、規格表及廣告銷售，也有過失，應負連帶賠償責任。

法官指出，被告方已舉證缺少行人偵測功能的差額為7394元，另考量奧迪福斯願透過經銷商提供2萬元禮券，有積極補償作為，且公平會也認為本案違法情節輕微，不予論處，懲罰性違約金應以1倍計算才合理，遂判奧迪福斯、經銷商連帶賠償原告方每人1萬4788元。

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(中時 )