新北市樹林農會理事長改選將在3月登場，各地勢力已摩拳擦掌，樹林區農會現任理事長王俊堯昨帶著10多位農會成員到新北地檢署按鈴，控告登記角逐的前立委廖本煙偽造文書，指控他與銀行人員內神通外鬼，偽造債信證明書。廖本煙今在律師、農會代表陪同下到地檢署，按鈴控告王誣告罪和違反個資法。

王俊堯昨指控，廖提交的合作金庫債信證明書錯誤百出，證明書把「中華民國」誤寫成「中華年國」，且文件也無承辦人、主管職簽章，懷疑他與銀行人員內神通外鬼，按鈴申告他偽造文書。

廖本煙今上午10時半帶著律師到地檢署，他稱農會有跟合庫銀行求證，債信證明書正確無誤，王選舉期間將他的個資拿出來，有違個資法和選罷法。他指控，現在正處於農會審查資格過程中，王俊堯「球員兼裁判」，7人審查小組中唯獨他一人認為自己有問題。

廖本煙說，因為他在選舉和我是對手，這是非常不好的事，當事人應該迴避，但他一人獨自干擾所有其他的委員評斷，應該還給我公平正義答覆，不能由他來審格我的資格。因此為了捍衛自己和樹林農會的尊嚴，決定向他提告非法利用個人資料罪、誣告罪、妨害名譽罪。

(中時 )