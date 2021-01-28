新冠肺炎造升溫，大陸自產疫苗做外交，但指揮中心表達，台灣不會使用大陸疫苗，遭外界質疑是否有政治干擾。對此，台北市長柯文哲認為，就算不用大陸的疫苗，等美國人全數施打完畢後剩下的疫苗也會賣給台灣，「台灣最多再撐半年就可以解決了」。

柯文哲表示，我一直監看美國每天確認的感染數，美國有3億人，拜登政府應會用最大力氣，讓3億人口約有7成的人都打得到疫苗，才能產生群體免疫效果，也就是說，若2億人要打疫苗，美國應會在最短時間內生產4億劑疫苗。

柯文哲認為，美國因為自己需要，把疫苗生產量拉到最高，達到目標後，不可能一下把所有工廠關掉，屆時一定會賣給我們，但並不是因為對台灣好，而是生產線不會一下就關掉，因此產量就會運到台灣來。

柯文哲強調，疫苗就算不用大陸的，用自己專業估計，整個國際疫苗，台灣只要防疫撐住半年，大概就可以解決了。

此外，大陸國台辦不滿中央流行指揮中心指揮官陳時中指台灣採檢較準，費用才比大陸貴，國台辦以「這位先生」稱陳時中，還批評他不是無知就是糊弄老百姓。對此，柯文哲酸，以後我們改稱國台辦「那個機關」，強調有對等尊嚴。

(中時 )