總統蔡英文日前到中央氣象局鞍部氣象站視察，由氣象局長鄭明典介紹氣象站內的大氣及酸雨監測、地震儀器、觀測坪、空氣品質監測等儀器，還包了一個不小的紅包給鞍部氣象站，鄭明典在臉書自爆，總統在視察過程中，問他「我們的地震儀可以分辨核爆和一般地震嗎？」當場把他考倒，PO文也引發網友熱議。

蔡英文總統25日視察鞍部氣象站時問鄭明典「我們的地震儀真的可以量到地下核爆嗎？」，如果量的到，「可以分辨核爆和一般地震嗎？」當場把鄭明典考倒，只能回總統，「現場我沒資料，這應該值得請地震中心補充說明」，鄭明典把總統的提問分享到臉書考網友，究竟地震儀能不能量到地下核爆？

對此，網友紛紛回應，「透過震源機制解，可以區分對吧」、「應該可以，我猜核爆與自然界地震的波形應該不同」、「這題很有『深度』」、「這題不能用技術解，要用隱喻」「地下核爆的偵測依靠的是衛星對放射線異常的追蹤吧」、「總統好認真」，還有人說「蔡總統問這個屬於國安議題，建議低調些，雖然美國地震中心都有資料可查」。

地震中心課長邱俊達表示，核爆後會產生地的震動，地震儀確實可以測量得到，而核爆與地震可以從震源的機制、波向的不同來分辨，核爆震源機制是單力偶，為單點爆炸；地震則是雙力偶，是斷層錯動，兩者並不相同。

邱俊達說，從波向來看的話，核爆主要是P波，理論上是沒有S波的，天然的地震則有P波、S波跟表面波，P波速度最快，為縱波，地震發生後，地震儀會最先收到P波訊號，之後才有橫向搖晃的S波，所以地震才會先上下跳，再左右晃，而核爆引發的震動就只有上下跳。

(中時新聞網)