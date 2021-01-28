低利率再度橫行全球，影響所及，全球負利率債券規模達到前所未有的18兆美元新高，追求收益成為今年市場的主旋律。中信投信近期推出「中國信託全球收益ETF傘型基金」，旗下包含三檔ETF產品：中信中國高股息（00882）、中信ESG投資級債（00883B）、中信低碳新興債（00884B），於1月27日獲准成立，為追求收益的投資人提供創新選擇！

過去民眾存股大多存台股，中信中國高股息為首檔鎖定中國的高股息產品，中信中國高股息（00882）經理人葉松炫表示，該檔基金追蹤恒生中國高股息率指數，投資於香港掛牌陸企。由於港股估值相對低，年初至今，中國境內共同基金已募集超過2000億人民幣，這些新基金大多投向港股懷抱，統計截至1月23日，今年大陸資金淨流入規模已經超過1930億元人民幣，推升恒生指數上漲破30000點，使港股成為開年以來，最炙手可熱的市場之一。

葉松炫認為，依據中金公司報告，今年香港中資股的盈利仍有15%至20%的成長空間，而目前中國境內投資者對港股了解較過去深入，預計南下資金仍有持續增長的潛力。目前恒生中國高股息率指數的股息率仍高達7%，且本益比僅5.61倍，估值相對便宜，且雖然開年以來急漲，但指數至今仍未回到疫前水平，隨中國經濟強勁復甦，投資人有機會股利、資本利得雙收。

海外資金已經連續21周流入港股，ESG資產的火熱程度也不相上下；根據彭博統計，2020年下半年全球資金加速流入ESG相關ETF，去年12月吸引逾130美元資金淨流入，是2019年同期的3倍不止，彭博並預估，到2025年，ESG相關資產將成長至53兆美元。

中信低碳新興債（00884B）追蹤ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數，指數以整體投組減碳20%為目標，調高碳排放量低的國家權重，調降碳排放量高的國家。指數平均信評為BBB+，精選前12大新興市場國家，聚焦新興美元債。

中信ESG投資級債（00883B）追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數，指數成分股透過ESG篩選，分別排除具爭議性武器及具高度ESG風險的發行人，其指數信評為BBB-以上，涵蓋金融、電信、科技等各大產業龍頭。

(時報資訊)