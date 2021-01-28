大陸財政部28日召開2020年財政收支情況網上新聞發佈會，相關負責人表示，截至2020年末，地方政府債務餘額25.66兆元(人民幣，下同)，控制在全國人大批准准的限額28.81兆元之內，加上納入預算管理的中央政府債務餘額20.89兆元，全國政府債務餘額46.55兆元，按照國家統計局公佈的2020年GDP初步核算數101.6兆元計算，政府債務餘額與GDP之比（負債率）為45.8％，低於國際通行的60％警戒線，風險總體可控。

主要稅收收入專案情況如下：國內增值稅5兆6791億元，年減8.9％；國內消費稅1兆2028億元，年減4.3％；企業所得稅3兆6424億元，年減2.4％；個人所得稅1兆1568億元，年減11.4％；進口貨物增值稅、消費稅1兆4535億元，年減8.1％；關稅2564億元，年減11.2％。

出口退稅1兆3629億元，加上動用以前年度結轉資金安排的920億元，全年實際辦理出口退稅1兆4549億元。

城市維護建設稅4608億元，年減4.4％；車輛購置稅3531億元，年增0.9％；印花稅3087億元，年增25.4％。其中，證券交易印花稅1774億元，年增44.3％；資源稅1755億元，年減3.7％。

土地和房地產相關稅收中，契稅7061億元，年增13.7％；土地增值稅6468億元，年增0.1％；房產稅2842億元，年減4.9％；耕地佔用稅1258億元，年減9.5％；城鎮土地使用稅2058億元，年減6.2％。

環境保護稅207億元，年減6.4％；車船稅、船舶噸稅、煙葉稅等其他各項稅收收入合計1153億元，年增2.8％。

(旺報 )