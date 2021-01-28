桃醫院內群聚感染事件爆發，至今已累積15例確診個案，日前中央擴大匡列約5000人，陳姓婦女淚言「被當怪物」，因心律不整須即時看醫，但到敏盛、長庚都遭拒收，甚至被警衛大吼「走開」，令她深感不被受重視。

陳姓婦女23日曾到桃醫看診，因此擴大匡列後被列為居家隔離對象，近日因天氣轉變，心律不整毛病再犯，陳婦深感不適，不得已只好到醫院就診，陳婦表示，先前到敏盛就診時，即便敏盛可以收桃醫的居隔患者，但院方仍不願收，陳婦轉而去長庚就診，長庚要求他採檢，若為陰性才得就醫，27日採檢結果出爐為陰性，但長庚院方的態度令陳婦相當受傷。

28日一早陳婦再度到長庚掛號，警衛發現她健保卡註記為桃醫患者時，直接對她大喊「你走開！」不僅陳婦當下備受異樣眼光看待，陳婦說，被當怪物就算了，「講難聽一點像被當鬼一樣」，身旁排隊的眾多民眾也紛紛逃離現場，讓她感到相當無助。

事後陳婦打電話到1922請求協助，邊哽咽邊向1922談及，她也不是故意要跑出來，但是真的身體很不舒服，到敏盛、長庚都被拒收，「我們也有人權」，只要有來過桃醫就被歸列為「怪物」，1922事後也協助和長庚溝通，但長庚仍不願收治。

陳婦最後返回桃醫掛急診，她坦言，自己難免也會害怕，畢竟桃醫院內群聚事件爆發後風波不斷，但是身體實在不舒服，到任何醫院都被拒收，只好再回桃醫就診，陳婦說，相對其他醫院，桃醫顯得更貼心，不僅沒有帶有色眼光，還會告知如何清洗等防疫須知。

(中時 )