彰化經歷過白牌案 部彰醫院同唱手牽手挺桃醫

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，日前桃醫醫護發布影片，同唱手牽手的畫面，令人動人，因之前彰化走過白牌司機案，讓衛福部彰化醫院醫護感同身受，也接力合唱，影片中也喊出「部桃加油；大家加油」，院長曾孔彥指出，疫情沒有誰是局外人，希望大家起為部桃醫護加油。

去年２月彰化出現全台第一個新冠肺炎死亡案例，還造成白牌司機家族還４人感染，當時彰化的處境，與桃園雷同，因此彰化醫護更能體認桃園處境，部彰醫護表示，同樣身為醫護他們感同身受，也瞭解因疫情爆發成為焦點時候辛酸，因此他們選擇站出來，想為部桃醫護打氣加油。

部彰醫護表示，同樣身為醫護他們感同身受，也瞭解因疫情爆發成為焦點時候辛酸，因此他們選擇站出來，想為部桃醫護打氣加油。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

他們相信病毒從未戰勝希望，終究會被相互扶持，團結一心的人們給擊退。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

部彰急診室護理長邱惠梅說，疫情肆虐1年多，他們守在第一線為民眾把關，也感受到民眾的疼惜與愛護，不斷有鄉親捧著水果或物資，湧入急診室，支持的力量不斷，讓他們可以撐下去，他們相信病毒從未戰勝希望，終究會被相互扶持，團結一心的人們給擊退。

院長曾孔彥表示，因疫情關係醫院同仁都戴上N95口罩，每當下班脫下口罩時，臉上都是一道道壓痕，而醫護在接觸或治療病人後，反覆洗著消毒液，造成皮膚龜裂的手，傷痕是不斷加深上去真的令人相當不捨，但對他們來說已經習以為常，這也是他們努力的印記，希望大家少點責備，多點鼓勵，相信能一起挺過疫情。

(中時 )