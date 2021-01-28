◎周子瑜台南住家遭洗劫 清潔員偷簽名照變賣

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜，位在台南的老家驚傳遭竊，周家上周請人在過年前夕到府清潔大打掃，未料事後發現家中簽名照、海報等不翼而飛，被人上網拍賣，高市刑大獲報查出，竊賊是清潔婦，3天前已逮捕這名29歲江姓清潔員，全案依竊盜罪送辦。

◎唐吉訶德驚見販賣過期蛋糕 民眾吞下才發覺 怒罵噁心至極

北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，但日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕，仍吸引大批排隊人潮，更有人搶瘋頭，一買就買超過萬元的商品，但卻有民眾在店內購買精美蛋糕，回家享用後才驚覺早已過期，想吐也吐不出來，令他感到噁心至極，雖然店家立即對消費者進行賠償，但也確實打擊消費者信心。

◎桃園醫院專案設南北區2採檢點 每天可採600人

桃園市長鄭文燦28日主持防疫會議，因他稍早在臉書發文力挺衛福部長陳時中，盛讚「這位先生」堅守崗位，從沒休息過。媒體詢問，鄭文燦說，防疫專家也許有不同意見，但不管擴大隔離、採檢，都是高標準執行，寧可多做不要少做。

◎防疫升溫 內湖夜櫻季、陽明山花季 柯文哲喊卡

部立桃園醫院群聚感染新冠肺炎造成全國防疫升溫，針對台北市的大型活動，台北市長柯文哲宣布，內湖夜櫻季與陽明山花季都取消，而市長過年的拜廟行程也喊卡。

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(中時新聞網)