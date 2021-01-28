遼寧省政府網站公布，該省將推進省內城市商業銀行整體改革工作，擬按照市場化、法治化原則，通過申請新設組建一家省級城市商業銀行，合併遼寧省內12家相關城市商業銀行，打造產權清晰、資本充足、內控嚴密、治理完善的現代城市商業銀行。

官網27日公布的新聞稿指出，遼寧省政府將牽頭整體改革工作，引進遼寧省金控集團等、全國大型優質企業以及中國存款保險基金管理公司作為戰略投資者，健全公司治理機制和經營管理體制，打造安全穩健運營的一流城市商業銀行。

路透報導，消息人士稱，遼寧省政府已於1月25日向大陸國務院金融委彙報了城市商業銀行整體改革的總體思路。

2020年以來，大陸國內中小銀行重組提速。2020年12月8日，山西農信社太原城區聯社改制後，七家發起人代表簽署了太原農商銀行發起人協定。此外，四川省也擬合併設立樂山農商銀行、安州農商銀行兩家農商銀行，並成立甘孜農商銀行。

同年12月28日，陝西首家合併組建的市級農商銀行－榆林農商銀行掛牌開業，其由榆陽農商銀行、橫山農商銀行以新設合併方式成立。

(工商 )