外資這波自1月11日起，對台積電（2330）轉為賣超後，累計賣超達1,120億元，外資再度上演一邊喊多一邊出貨的戲碼，致台積電股價從1月21日盤中歷史高點679元，最低跌到今（28）日盤中低點598元、摜破600元整數關卡，跌掉了81元，市值蒸發了2.1兆元，外資再度成為台股大漲行情中最大贏家。

外資從去年到今年初一路喊多台積電，從「8字頭」的800元，跳到千元，晉升至準千金行列，但就在外資接棒喊多下，開始於1月11日逢高賣股，到27日止共計13個交易日，期間只有2個交易日買，11個交易日大提款，累計賣超金額達1,120億元。

而在外資大舉賣出下，台積電股價從歷史高峰679元跌到今日一早最低點598元，市值從17.61兆元掉到15.51兆元，市值足足掉了2.1兆元，而這波力挺台股護國神山的散戶則是最輸家，台股電今天股價面臨沈重的600元關卡保衛戰。

由於目前賣壓沈重，至上午11點過後，賣單高掛，多方也有力守住600元整數關卡，惟以目前買盤虛弱來看，一般預料，600元再度失守機率相當高。

(工商 )