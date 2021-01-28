台灣微軟宣布最新人事佈達，台灣微軟首席營運長一職將由原Microsoft 365事業部副總經理陳慧蓉（Flora Chen）接任，即日生效，她將持續帶領微軟深耕台灣，統籌公司行銷與營運策略，推動在地創新，擴大賦能產業生態系；原台灣微軟首席營運長何虹博士則轉任微軟亞太地區終端夥伴暨解決方案總經理。

台灣微軟總經理孫基康表示：「新任首席營運長陳慧蓉在台灣微軟擁有超過十七年豐富經歷，曾帶領跨國團隊，提供絕佳服務品質及創造卓越的用戶體驗，具備熟稔的台灣產業洞察與客戶經驗，且為成長型思維的最佳表率；並在過去一年多成功協助客戶在疫情期間快速調整工作模式適應新常態，保持業務連續性。未來相信她將持續融合創新思維與厚實經驗，擔綱行銷暨營運策略佈局、統合跨部門資源及運作的任務，力助台灣客戶增強企業韌性與數位轉型動能。」

孫基康進一步表示：「在此也特別感謝何虹博士過去三年與台灣微軟各團隊緊密合作，展現傑出領導能力，創造絕佳的營運表現，並建立起為期三年的AI策略計畫，扎實建立AI產業應用落地台灣的基礎。未來續任台灣微軟物聯網卓越中心負責人，也將幫助台灣物聯網夥伴將多元技術與智慧應用擴大發揚到亞太與全球市場。」

陳慧蓉是台灣微軟近十年來第一位台灣出身的首席營運長，深諳在地企業洞見並掌握產業脈動，對於這片土地抱持偌大的使命感，因為熟知台灣產業優勢具有無限可能性，選擇根留台灣，幫助在地企業渡過不同時期的經濟衝擊或環境變局。陳慧蓉表示：「以客戶為核心並創造最卓越的客戶服務與體驗是我的熱情所在。擔任台灣微軟首席營運長之後，我將帶領團隊了解客戶需求、優化客戶體驗，連結微軟技術、全球網絡資源與在地產業環境，幫助客戶加速建立更具韌性、敏捷力且安全的數位轉型成長模型，成為客戶與夥伴值得信賴的推手，專注發展在地產業並將業務拓展全球，賦能他們得以實現更多、成就非凡。」

陳慧蓉於2003年加入微軟，過去擔任顧客及合作夥伴經驗CPE（Customer and Partner Experience）主管及微軟亞太大中華區全球商務支援中心（Customer Service and Support, CSS）副總經理，具豐富團隊管理及客戶服務經驗；2019年起擔任Microsoft 365事業部副總經理，致力於幫助客戶提升企業韌性以面對疫情帶來的挑戰。加入微軟之前，她曾任職於電信商負責運營經理，為內部組織進行專案管理，提高營運效率；也曾在台灣惠普擔任服務品質管理顧問，領導、實施和推動台灣惠普的各項客戶計畫。

陳慧蓉畢業於紐約城市大學巴魯學院，擁有人力資源和全球領導力碩士學位；擅長讓客戶、業務合作夥伴和微軟員工更加認識自身優勢、發揮潛力。平時喜愛旅遊、閱讀及運動，已婚並育有一對雙胞胎兒女。

(中時新聞網)