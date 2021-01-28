法務部行政執行署上午在行政院會提出「COVID-19疫情現況及因應作為」其中有關「違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件執行概況及成效」做專案報告。據統計，各縣市裁罰案件共有1390件，金額1億7768萬8668元。

行政執行署報告指出，統計至今年1月25日止，各縣市「違反居家隔離、居家檢疫裁罰案件」總件數為1390件，裁罰金額合計1億7768萬8668元;已繳納件數合計568件，金額4898萬5532元。各執行分署收受案件總數合計428件，應納金額7288萬4500元；完全繳清144件，金額1558萬元; 部分繳清(含分期繳納) 104件，金額281萬9,256元，已繳納金額合計1839萬9256元。

外媒按讚不誇張？法務部公布：防疫裁罰金額1.7億。（圖／翻攝自CNN）

法務部表示，該署為因應新型冠狀肺炎裁罰案件之移送執行，於去年1月30日即已依法務部長蔡清祥指示，相繼成立「應變小組」及「防疫執行專責小組」，責成各分署由專股專人辦理。並通令各分署，由主任行政執行官或資深行政執行官擔任與各移送機關之聯絡窗口，主動了解相關裁罰案件之案情，及與衛生主管機關通力合作，協助衛生主管機關催繳及逾期不繳後儘速移送執行，並發布新聞稿，給予被處罰的民眾「如果不繳清罰鍰就會被移送執行」的壓力，以督促其繳清罰鍰。若民眾逾期不繳，則於收案後迅速強力執行，以避免防疫出現破口。

事實上，台中市一位台商日前自陸返台後因居檢期間偷外出7次，遭台中市衛生局依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》開罰百萬，相關新聞才登上CNN，就引起美國網友討論，上萬人大讚台灣防疫，甚至還建議美國應學習。對照法務部相關罰金統計數據，顯示確實罰得不輕。

(中時 )