不少單身男女都會希望藉由月老的力量，給予一段好姻緣。一名女網友透露，單身兩年以來，好不容易有朋友介紹異性，兩人雖沒見過面，但聊天過程中十分曖昧，持續了3個月後，她拜月老希望能夠幫忙牽線，卻一直擲不到杯，未料，一個禮拜後，就再也沒有收到那曖昧男的訊息了。

原PO日前於《Dcard》透露，身邊沒什麼異性，因此單身長達兩年，朋友很積極地介紹男生給她認識。朋友介紹的男生是台北人，自己則是台南人，從未見過面，都是藉由通訊軟體了解彼此，聊天過程中也會有很多曖昧語句，對方更表明若有機會見面，一定要一起去好多地方玩。

原PO說，兩人穩定聊了3個月後，自認覺得與對方非常合拍，便找機會北上至台北龍山寺拜月老，希望月老能替她牽線，但一直擲不到聖杯，「難道我真的要一直單身下去了嗎？」原PO認為與對方如此曖昧，理應可以順利在一起，孰料，一個禮拜後，對方卻搞消失，再也沒回過訊息，令她大嘆「真的不要懷疑月老」。

貼文曝光後，也引發不少網友熱烈討論，其中一名女網友表示，聽說月老是幫忙介紹新對象用的，若身邊有目標對象，又去找月老，祂覺得不適合就會幫斬斷，有一種老人家覺得這個不好，再幫你找更好的概念。另外，也有網友認為，月老閱人無數，絕對看得比妳清楚。

(中時新聞網)