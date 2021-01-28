中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前說台灣病毒檢測比大陸準確，遭大陸國台辦發言人朱鳳蓮回嗆荒唐，並以「這位先生」稱陳時中糊弄台灣百姓；對此，高雄市長陳其邁28日在臉書貼文力挺陳時中，肯定他和許多防疫英雄聯手，「這些先生、女士」們默默努力守住國人健康。

曾任行政院副院長的陳其邁28日在臉書貼文，標題即為「謝謝『這位先生』」，他說，「這位先生」從前年12月31日起，天天防疫會議、防疫記者會，幾乎沒有休息，而去年此時，他正與「這位先生」一起度過，從過年時期起，晚上有時到凌晨，仍在開會討論如何應對疫情，一一解決口罩荒、防護衣，讓台灣能抵擋病毒，保護人民健康。

陳其邁透露，那段時間，「這位先生」常常來他當時的副院長辦公室，和防疫專家們一起度過包括武漢包機、大陸、歐美疫情升溫等艱難時刻，甚至有時到了夜深才離開辦公室。

陳其邁說，「這位先生」就是陳時中，台灣的防疫指揮官，和許多其他防疫英雄「這位先生、女士」們默默努力，謝謝有這些英雄，台灣才能堅守防疫陣線。

(中時 )