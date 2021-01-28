美國總統拜登日前簽署備忘錄，指示聯邦機構加強打擊仇外心態，特別是禁止將新冠病毒與特定地理位置做連結，如在病毒加上「中國」與「武漢」等地標，避免種族歧視所造成的反撲。對此，藍委李德維直言，拜登此舉無疑是狠打行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中一巴掌。

拜登26日簽署行政備忘錄，要求各聯邦機關徹查，移除並禁用「中國病毒」，「武漢肺炎」等字眼，因為「政治領袖透過行動助長此類仇外情緒，包括以起源的地理位置提到新冠病毒大流行，聯邦政府必須承認自身扮演的角色」。

對此，李德維今（28日）在臉書發文表示，拜登這一巴掌，狠狠打臉了到昨天還在一口一個「武漢肺炎」的蘇貞昌與陳時中，乃至於代表中華民國的國家通訊社「中央社」；總統蔡英文本人雖然不常說出武漢肺炎，但卻放任手下官員講了一年，正好就是拜登口中，那種搞不清楚「自身扮演的角色」，「助長此類仇外情緒的政治領袖」！

李德維更表示，陳時中有名有姓，國台辦發言人用「這位先生」來稱呼，當然不夠尊重，但「新冠肺炎」同樣已經正名，民進黨公職民代卻堅持自以為是，就像是校園霸凌，幫人取了難聽綽號，無視一切叫個不停，面對指正還大言不慚，覺得自己取的綽號很貼切，這種行為根本愚蠢至極！李更呼籲，趁此機會，可以改口了。

(中時新聞網)