成衣廠業績好，年終獎金發放不手軟；國內紡織族群股王、2020年賺一個資本額以上的儒鴻（1476），今年年終獎金是從3、4個月起跳，績優的至少2位數以上；聚陽（1477）每年年終也是以前一年的業績做為發放標準。今年發放的額度比去，據了解，聚陽今年年終獎金平均也有3、4個月。

儒鴻2020年累計前三季每股盈餘（EPS）9.69元，法人估，全年EPS在13元以上。

儒鴻每年的年終獎金發放標準，是以業績表現為主；儒鴻指出，因部門不同，年終獎金當然不同。

以業務部門同仁表現來說，當年的客戶業績隨市場而增減，年終自然有高有低。以今年來看，績優員工，年終獎金應有10幾個月。

而行政部門，雖沒有業務績效，不過，也有其他標準來定年終獎金多寡；儒鴻表示，以今年來說，最低的基層同仁，平均年終也都是3、4個月起跳。

2020年雖遇新冠疫情干擾，聚陽自結的稅前獲利27.16億元，年增10.89％，每股稅前獲利12.36元。表現比2019年好。

多年以來，聚陽每年的年終獎金發放多寡，都是以前一年的營運績效、以及每位員工當年表現來定；市場指出，聚陽前幾年，最好的員工，年終獎金曾高達12、13個月。

以聚陽2020年獲利表現，比2019年有2位數的增加，因此，今年的年終獎金一定比去年好。據了解，依各門不同，有個位數、也有2位數，整個平均下來，今年年終獎金，平均應有4個月上下。

(工商 )