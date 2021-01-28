年度排行榜壓軸大戲登場，住展雜誌28日最新出爐的統計指出，2020年北台灣都會區十大建商排行榜，寶佳機構推案量已「三連霸」，以900多億元推案量，蟬聯2020年十大建商的龍頭。

至於排名第二名到第十名，依序為：南港輪胎、茂德機構、遠雄集團、麗寶集團、昭揚建築、合環機構、愛山林建設、新潤機構、立信機構等。

住展雜誌研發長何世昌表示，北台灣大型建商勢力穩固，雖然上榜建商多為老面孔，但市場趨勢上卻出現「建商轉攻中大坪數住宅」、「都更案量比重增加」與「老傳產資產活化潮」等三大新趨勢，預期未來建商事業版圖與土地開發方向，都會有不小的轉變。

寶佳機構去年在北台灣推案量高達905.3億元，案量較2019年增1百餘億，年增幅約14.5％，且連續三年蟬聯北台灣推案王桂冠。

第二名的南港輪胎，則以「世界明珠」（住宅部份）一案登上亞軍。

第三名到第五名為茂德、遠雄、麗寶，三家都是推案量的常勝軍，上榜毫無懸念。

第六名的昭揚，和第七名的合環，都屬於區域型建商。

第八名的愛山林建設，去年除了在淡水與南港推出自建案外，在板橋江翠北側則與立信共同推出「帝景」系列合建案，依分回比例拆算後愛山林推案量為180億元，立信另以130億元居第十名。

排名第九的是新潤興業。

第十名為立信。

何世昌分析，2020年十大建商排行顯示出，非營建本業的傳產公司在房地產的勢力正快速崛起，未來推案不僅量體可觀，也勢必成為市場焦點。另外，2020年十大建商推出的產品趨於多元化，進榜建商推出的中、大坪數房型變多。

(工商 )