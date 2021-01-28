從2020年初爆發疫情以來，在各國央行量貨寬鬆政策下，全球股市展開一波前所未有的急牛行情，造成在台股市易、與美國標普500 VIX期指連動的富邦VIX（00677U）ETF，近期每單位淨值掉到3元以下，再度面臨下市的危機，不過，近日受美股從高檔大舉回落衝擊，淨值重返3字頭，也帶動富邦VIX今（28）日爆量大漲，一早突破4元。

富邦VIX因與標普500 VIX期指連動，美股27日大跌，激勵標普500 VIX期指一日內從26以下強彈至34以上，大漲三、四成，為去年疫情爆發後罕見的最大彈升幅度，受此激勵富邦VIX每單位淨值終於脫離2字頭，回升至3字頭，暫時化解可能下市的危機。

富邦VIX ETF今日一早衝上4.06元，大漲近二成，隨後因美股期貨盤回穩，標普500 VIX期指也回軟，富邦VIX ETF股價至近午盤時，維持在3.9元約上漲15％的表現。

(工商 )