台灣電商業龍頭—富邦媒(8454)今(8)日宣布即日起旗下momo購物網正式攜手中華郵政公司加入「i郵箱」取貨服務，讓消費者取貨時間、地點更加彈性，為momo物流最後一哩路再添生力軍。

momo據站上消費統計，每月選擇非宅配取貨平均件數高達42萬件，顯現許多消費者因無人代收訂單商品而青睞能夠24小時彈性取件的配送方式；富邦媒今天宣布即日起旗下momo購物網正式攜手中華郵政公司加入「i郵箱」取貨服務，24小時皆能於全台2400個i郵箱點位(包含臺灣、澎湖、金門、馬祖)進行快速取貨。

富邦媒表示，過去momo非宅配取貨方式包含全台四大便利超商超過1萬個店點，以及台灣大哥大近千家門市，中華郵政i郵箱布建範圍深入捷運車站、學校宿舍、民眾活動中心、圖書館及醫院等，特別鎖定交通樞紐、學生族群密集以及小型離島地區如澎湖七美島、望安島等處，除了透過一次性簡訊密碼及獨立式儲格設計，保護消費者隱私及取件安全，凡商品包裝材積小於34x24x47公分皆適用i郵箱取貨購物，滿足更多消費者所有生活大小事；今天再攜手中華郵政公司新增2400個i郵箱取貨點位，擴大momo 24小時取貨服務。

富邦媒指出，體驗i郵箱24小時取貨無極限的消費者，只要留意momo購物網站上商品頁面配送方式標示「i郵箱」選項，點選 「直接購買」加入購物車，完成結帳後於收到商品到貨通知三日內至指定i郵箱點位，輸入手機號碼末3碼及取件碼，無論上班上學前、下班下課後，利用短短20秒即可完成取件，輕鬆解決無人代收訂單商品的困擾。

(時報資訊)