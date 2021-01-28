訊舟(3047)繼2020年9月舉辦創新科技發表會之後，第一季趁勝追擊推出EDIMAX Online Expo 2021，為客戶創造出色的產品和解決方案，EDIMAX透過出彩的產品影片、結合線上展覽，其中包含多款搶攻2021市場商機的網路通訊實體產品和5大解決方案，即Surveillance視訊監控網路解決方案、Embedded嵌入式無線解決方案、SMB WiFi網路解決方案、EdiGreen AirBox空氣品質監測解決方案以及Home Office 家庭辦公室網路解決方案。

訊舟在全球首度推出ONVIF視訊監控網路解決方案，最大的亮點就是易於安裝，新推出的視訊監控交換機系列，有10/16/24多種乙太網路端口的選擇，並且全數具備獨特的ONVIF Profile Q功能，當連結到任何其他符合ONVIF標準的多廠牌視訊監控設備。

高品質的無線網路適配器，向來是訊舟的強項，以優異的無線射頻集成性能，獨家長銷全世界。訊舟mbedded Wi-Fi解決方案囊括多個國家與地區的資通訊認證標章，專注實現AIoT智慧物聯網與工業物聯網的發展需求，滿足客戶端的跨界系統整合、快速上市時間、可靠性等要求，更不用說來自美國、歐洲、亞洲、澳洲和各新興市場一流的認證標章。

企業網通方面，訊舟透過EDIMAX Pro產品線，提供性價優異、功能強大的硬體設備，如ＷiFi 6室內無線基地台、IP67防鏽金屬鑄造的戶外型雙頻基地台，PoE/PoE+高速網路交換機，與工業級乙太網路交換機等產品；搭配訊舟研發的NMS軟體，提供中小企業用戶直覺式、超簡易的中央管理系。受到市場歡迎的Office 1-2-3辦公室專用的套裝方案，支援16顆基地台隨插即用、100個使用者同時上網、獨立無線網路和三重驗證機制等強大功能，免授權費用，免外加管理軟體，大幅消弭中小企業在設置辦公室無線網路的所有疑難問題。

(時報資訊)